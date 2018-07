Polizisten hatten den Jugendlichen im Bezirk Landstraße zuvor beim Dealen beobachtet. Als dieser das bemerkte, versuchte er so viele Drogen wie möglich zu schlucken. In Leopoldstadt versuchte hingegen ein 18-Jähriger falsche Drogen an Beamte zu verkaufen.

© APA/Barbara Gindl

Ein 16-jähriger mutmaßlicher Dealer hat bei seiner Festnahme in Wien-Landstraße am Freitagabend mehrere Kügelchen mit Suchtgift geschluckt. Zuvor hatten Polizisten bei ihrem Heimweg in der Schnellbahn den Verkauf von Suchtgift beobachtet und sich laut einer Aussendung der Exekutive kurzfristig in den Dienst gestellt.

Die Polizisten beobachteten, wie zwei Käufer dem mutmaßlichen Dealer Geldscheine überreichten, kurz danach verließen alle Tatverdächtigen den Zug in der Station Rennweg. Daraufhin stellten sich die Beamte in den Dienst und hielten die drei Männer an.

In Justizanstalt gebracht

Der 16-jährige Nigerianer begann daraufhin, "heftig zu schlucken". Die Beamte konnten nicht verhindern, dass der Verdächtige "mehrere weiße kugelförmige Gegenstände" verschluckte. Nach einem CT im Krankenhaus wurde der festgenommene Jugendliche in die Justizanstalt Josefstadt gebracht.

Flucht über U-Bahn-Gleise

Ein 18-jähriger Mann hat am Freitagnachmittag in der Blindengasse in Wien-Josefstadt ausgerechnet einem zivilen Polizisten falsches Suchtgift verkauft. Nach einer Flucht über die Geleise der U6 wurde der Verdächtige festgenommen und wegen Betrugs angezeigt, berichtete Polizeisprecher Harald Sörös.

Unmittelbar nach dem Verkauf von "Suchtgift" im Wert von 50 Euro an den Polizisten rannte der Ägypter davon. Auf Höhe Grundsteingasse wurde der 18-Jährige von Beamten eingeholt und festgenommen. Danach stellte sich auch der Grund für die schnelle Flucht heraus: Der Verdächtige hatte seinem vermeintlichen Kunden kein Suchtgift, sondern "nicht näher identifizierbare Blätter" verkauft. Der bereits amtsbekannte Mann wurde festgenommen und wegen gewerbsmäßigen Betrugs angezeigt.