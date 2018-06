Sonntagvormittag kam ein Pickup im felsigen Gelände von der Straße ab und stürzte über steiles, felsiges Gelände in die Tiefe. Der Unfall ging trotzdem glimpflich aus.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© FF Großarl

Im Pongauer Großarl ist Sonntagvormittag ein Pickup 70 Meter weit im steilen Berggelände abgestürzt. Die zwei Personen im Fahrzeug hatten offenbar einen Schutzengel: Sie überstanden den Sturz in einen felsigen Graben praktisch unverletzt.

Das Fahrzeug war am Vormittag kurz vor 10 Uhr von einem Güterweg abgekommen. Das Fahrzeug stürzte in den Augraben hinunter und blieb zwischen den Felsen liegen. Die beiden Autoinsassen konnten sich aber selbst befreien - was allerdings zu einer Suchaktion führte: Die alarmierten Feuerwehren Großarl und St. Johann wurden zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei eingeklemmten Personen alarmiert und konnten nach erster Erkundung keine Personen im Absturzbereich lokalisieren.

Daraufhin wurde eine Suchaktion von Feuerwehr, Bergrettung und Polizei gestartet. Nach kurzer Suche konnten zwei Insassen unverletzt gefunden werden. Eine weitere beteiligte Person konnte verletzt zu Hause aufgefunden werden. Diese wurde von Feuerwehrarzt und dem Notarzt des Rettungshubschraubers versorgt.

Foto © FF Großarl