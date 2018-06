In Baden in Niederösterreich wurden Enterokokken im Trinkwasser nachgewiesen.

Das Trinkwasser in Baden ist derzeit verunreinigt. Im Zuge der monatlichen Routinekontrollen wurde an einer Entnahmestelle eine geringe Anzahl von Fäkalkeimen (Enterokokken) nachgewiesen, teilte die Stadtgemeinde mit. Das Ergebnis einer neuen Probenentnahme durch die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) sei für Freitag zu erwarten.

"Aus Sicherheitsgründen bitten wir bis zum endgültigen mikrobiologischen Ergebnis, Wasser mindestens drei Minuten abzukochen, ehe es getrunken wird. Patienten mit geschwächter Immunabwehr und Kleinkinder sollten während dieser Zeit aus Sicherheitsgründen in Flaschen abgefülltes Wasser aus dem Handel beziehen", wurde Michael Sturm, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, am Donnerstag in einer Aussendung zitiert.

Bevölkerung informiert

Die Verunreinigung wurde den Angaben zufolge beim Leopoldsbad festgestellt. Als "Verdachtsgebiet" gilt ein großer Teil der Stadt. Die Bevölkerung wurde dort mittels Schreiben sowie via Lautsprecher informiert. Durch mikrobiologische Nachuntersuchung durch die AGES könne - sofern es auch weiterhin eine fäkale Kontamination geben sollte - die Verunreinigungsstelle genau definiert und durch bauliche Sofortmaßnahmen unverzüglich behoben werden.

