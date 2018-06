Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetfoto © APA/EPA/WALTER BIERI

Am Landesgericht ist am Donnerstag der Prozess gegen einen Mann fortgesetzt worden, der in seiner Wohnung in Wien-Josefstadt illegal 88 Elefantenstoßzähne gehortet haben soll. Ihr Besitz ist nach dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen (CITES) untersagt. Der Angeklagte insistierte am dritten Verhandlungstag, ihm gehöre das Elfenbein seit Jahr und Tag. Damit wäre der Besitz straflos.

Er habe lange vor Inkrafttreten des CITES-Abkommens die Sammlung von einem Ägypter übernommen, behauptete der 67-Jährige. Der Vorbesitzer kann allerdings nicht mehr als Zeuge vernommen werden. Er ist vor einiger Zeit gestorben. Dafür zauberte der Angeklagte plötzlich einen Mann aus dem Hut, der ihm vor vielen Jahren als "Putzhelfer" beim Reinigen des Elfenbeins zur Seite gestanden sein soll: "Er hat die Stoßzähne gehalten, während ich sie gepflegt habe. Ich habe sie mit Milch gewaschen, damit sie nicht springen."

Richter Martina Spreitzer-Kropiunik hatte wenig Lust, die Verhandlung erneut zu vertagen. Sie unterbrach diese daher bis 13.30 Uhr, um die Polizei zu der Wiener Adresse zu schicken, an welcher der "Putzhelfer" angeblich gemeldet ist. Der Mann soll nun von Beamten direkt in den Gerichtssaal gebracht werden.

Kontroverse um WM-Titel im Boxen

Unterdessen dehnte Staatsanwalt Bernhard Mascha die Anklage in Richtung Vorlage eines gefälschten Beweismittels aus. Der Angeklagte behauptet, er wäre 1975 in Kairo Box-Weltmeister im Mittelgewicht geworden. Zum Beweis dafür hatte er in einer vorangegangenen Verhandlung einen Gürtel präsentiert, den er seinerzeit in einem von der World Athletic Association (WAA) ausgerichteten Kampf errungen haben will.

Die Sache hat allerdings einen Haken: Der vergleichsweise unbedeutende und selbst in Box-Kreisen weitgehend unbekannte Verband existiert erst seit 1981. Überdies teilte der derzeitige Präsident der African Boxing Union (ABU), Houcine Houichi, auf eine Anfrage aus Wien schriftlich mit, der Angeklagte sei dem Verband, der die Afrikanischen Meisterschaften ausrichtet, nicht als Champion bekannt. Zudem sei zweifelhaft, "ob der Gentleman überhaupt je Profi-Boxer war", zitierte die Richterin aus einer Mail des ABU-Präsidenten.