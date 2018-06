Facebook

So sieht der Container aus © APA/MARKUS WIMMER

Für die Lkw-Blockabfertigungen in Kufstein hat die Tiroler Polizei künftig einen exklusiv nach ihren Wünschen gebauten Container im Einsatz. Die Einzelanfertigung gab das Land in Auftrag, das dafür 50.000 Euro auf den Tisch legte. Seine Bewährungsprobe hat er bei der nächsten Dosierung am 2. Juli, erklärte Bernhard Knapp, Vorstand der Abteilung Verkehrsrecht, bei der Präsentation am Donnerstag.

Die Vorteile lägen auf der Hand: Nicht nur, dass der Container vollkommen mobil sei und innerhalb kürzester Zeit aufgestellt werden könne, seien die Beamten künftig auch nicht mehr Wind und Wetter ausgesetzt, erklärte Knapp: "Der Container kann innerhalb von zwei Minuten abgeladen werden und ist dementsprechend massiv gebaut." Zudem sei er mit einem Signalsystem ausgestattet, das eine frühzeitige Einordnung des Verkehrs ermöglichen soll.

Der Leiter der Verkehrspolizei, Markus Widmann, zeigte sich ob der vom Land bereitgestellten Infrastruktur erfreut und bezeichnete den Container als "tolle Einrichtung". So könnte die Zahl der durchfahrenden Lkw problemlos gecheckt und entsprechend dosiert werden. Mit den bisher 22 Dosierungen im vergangenen und im heurigen Jahr sei es gelungen, das Inntal an diesen verkehrsreichen Tagen weitgehend staufrei zu halten.

Bis zu 300 Lkw pro Stunde

"Neben den vier bis fünf Beamten, die die Dosierung in Kufstein vornehmen, sind auch vier bis fünf Streifen entlang der Inntalautobahn (A12, Anm.) von Kufstein bis Innsbruck im Einsatz", erläuterte Widmann. Diese lieferten stetig Rückmeldungen über den Verkehrsfluss. Und die Beamten in Kufstein könnten dann auf Basis dessen die Dosierung vornehmen. "Im Schnitt lassen wir 250 bis 300 Lkw pro Stunde passieren", sagte Widmann. Im Bedarfsfall könne die Zahl aber auch reduziert bzw. erhöht werden.

Für dieses Jahr sind laut Knapp derzeit neun weitere Blockabfertigungen geplant. "Wir evaluieren die Maßnahme gerade", so Knapp. Daher könne er noch nicht sagen, wie viele Blockabfertigungen es im kommenden Jahr geben werde. Angesichts der Steigerungen im Schwerverkehr könne man aber davon ausgehen, dass die Anzahl 2019 wohl nicht kleiner werden wird.

Schwervekehr aus den Seitentälern

Richtung Norden sei eine Dosierung nicht notwendig, meinte Widmann. Denn mit nur zwei Anschlussstellen und der Mautstelle in Sterzing sei der Verkehrsfluss auf der Brennerautobahn (A13) nicht so stark beeinträchtigt wie auf der A12. Dort im Inntal komme nämlich einiges an Schwerverkehr aus den Seitentälern dazu.

Die Zusammenarbeit mit den deutschen Beamten klappe hervorragend, erklärte Widmann: "An Tagen mit Dosierungen sind wir in ständigem Kontakt." Unter anderem könnten so auch Informationen über den Verkehrsfluss weitergegeben werden, und die Beamten auf bayerischer Seite entsprechend darauf reagieren.