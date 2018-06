Facebook

© APA/ROLAND SCHLAGER

Ein 67-jähriger Mountainbiker ist am Montag in Westendorf im Bezirk Kitzbühel mit einem Lkw kollidiert. Laut Polizei fuhr der Niederländer talwärts, als es in einer Kurve zu dem Zusammenstoß kam. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt mit dem Rettungshubschrauber "C 4" in das Krankenhaus nach Kufstein geflogen.

Der Lkw, gelenkt von einem 69-jährigen Einheimischen, war kurz vor 16.30 Uhr auf der Gemeindestraße bergwärts gefahren. Zur Kollision kam es im Ortsteil Oberwindau.