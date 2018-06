Facebook

Sujetbild © animaflora - Fotolia

Bei einem Einbruchsversuch wurde Freitag früh ein 38-Jähriger in einem Haus am Rennweg in Wien-Landstraße festgenommen. Er hatte das Küchenfenster einer Wohnung mit einem Ziegelstein eingeschlagen.

Nachdem der Verdächtige gegen 5.00 Uhr früh das Fenster mit einem Ziegel eingeworfen hatte, wurde die 34-jährige Wohnungsinhaberin wach und stellte den Mann zur Rede. Zwei Zeugen, 59 und 30 Jahre alt und aus dem Wohnhaus, hatten das Klirren ebenfalls wahrgenommen, hielten Nachschau im Stiegenhaus des Gebäudes und riefen die Polizei an. Die Beamten konnten den 38-Jährigen noch im Stiegenhaus festnehmen.

Bei einer anschließenden Durchsuchung stießen die Polizisten auf ein weiteres eingeschlagenes Fenster in dem Haus. Bei der Einvernahme zeigte sich der Tatverdächtige nicht geständig. Er gab an, dass er zwar das Fenster der Wohnung eingeschlagen hätte, allerdings nicht einbrechen wollte. Der 38-Jährige wurde in die Justizanstalt Josefstadt gebracht