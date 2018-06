Facebook

Ein 15-Jähriger ist am Freitag bei einem Mopedunfall in Kirchbichl in Tirol (Bezirk Kufstein) lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, hatte der Jugendliche mit seinem Moped eine Gehsteigkante touchiert, prallte in weiterer Folge gegen eine Garteneinfriedung und kam zu Sturz. Eine am Sozius mitfahrende 14-Jährige wurde bei dem Unfall ebenfalls verletzt.

Der 15-Jährige war gegen 22.00 Uhr auf der Lofererstraße im Gemeindegebiet Kirchbichl von Hopfgarten im Brixental in Richtung Wörgl unterwegs, als der Lenker aus bisher unbekannter Ursache die rechte Gehsteigkante touchierte. Die Jugendlichen wurden von Rettungssanitätern und einem Notarztteam erstversorgt und anschließend in das Krankenhaus Kufstein gebracht. Beide hatten Helme getragen.