Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild ©

Bei einem Verkehrsunfall in Wien-Liesing sind am Donnerstag ein 56-Jähriger und seine 13 Jahre alte Tochter schwer verletzt worden. Die beiden waren laut Polizei auf einem Leichtmotorrad geradeaus auf der Altmannsdorfer Straße unterwegs, als sie bei der Kreuzung mit der Meischlgasse von einem abbiegenden Pkw aus der Gegenrichtung erfasst wurden. Der Lenker und seine Tochter stürzten daraufhin.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 17.15 Uhr zum Unfallort gerufen. Das Mädchen kam mit einem Rettungswagen in ein Spital. Ihr Vater war laut Wiener Berufsrettung noch schwerer verletzt. Der 56-Jährige wurde ebenfalls an Ort und erstversorgt und mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 9 in ein Spital geflogen.