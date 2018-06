Wien Dealer spuckte Drogenkugeln auf U-Bahn-Gleis: Zug angehalten

Facebook

Sujetbild © APA/HELMUT FOHRINGER

Für die Sicherstellung von Drogenkugeln ist am Dienstagnachmittag in der U-Bahn-Station Jägerstraße in Wien-Brigittenau ein einfahrender Zug angehalten worden. Ein 19-jähriger Dealer hatte das zum Verkauf abgepackte Suchtgift wegen einer drohenden Polizeikontrolle auf das Gleis gespuckt und einige weitere Kugeln verschluckt. Der junge Mann wurde festgenommen und gab regelmäßigen Drogenhandel zu.

Beamte der Bereitschaftseinheit hatten den Nigerianer um 12.45 Uhr kontrollieren wollen, da er sich verdächtig verhielt. Als sie dem Mann näher kamen, bemerkten sie Schluckbewegungen. Die Drogenmenge war laut Polizei jedoch zu groß, weshalb der Dealer einen Teil ausspuckte. Auf den Gleisen wurden 27 Kugeln sichergestellt, beim Inhalt dürfte es sich um Kokain handeln.

Suchtgift verschluckt

Eine Untersuchung des Festgenommenen im Krankenhaus ergab, dass er eine größere Menge an Suchtmittel verschluckt hatte. Der 19-Jährige wurde anschließend in eine Zelle gebracht. Er gab an, mit dem Verkauf von Drogen regelmäßig "beträchtliche Einnahmen" zu erzielen, berichtete die Polizei.