© (c) APA (ROBERT JAEGER)

Ein Fahrerflüchtiger, der am Sonntagabend einen 13-Jährigen in Enns (Bezirk Linz-Land) angefahren hatte, ist am Montag gefasst worden. Ein Zeuge, der sich das Autokennzeichen notiert hatte, meldete sich bei der Exekutive. Der Unfalllenker hatte sich den Wagen von einer Bekannten ausgeborgt. Die Zulassungsbesitzerin führte die Beamten zu dem 58-Jährigen, berichtete die Polizei OÖ.

Der Autobesitzerin gegenüber gab der Unfalllenker an, dass er einen jungen Mann angefahren habe. Er sei ausgestiegen und habe den Burschen gefragt, ob er verletzt sei. Dieser habe "Nein" gesagt, also sei er weitergefahren. Die Frau stellte ihr Auto dann in die Tiefgarage, damit niemand den Schaden sieht. Der 13-Jährige war aber sehr wohl verletzt, er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der 58-Jährige und die 40-Jährige werden angezeigt.