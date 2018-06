Eine 31-Jährige hat in einer Wiener Obdachlosen-Schlafstätte randaliert.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Eine 31-jährige Frau hat in der Nacht auf Sonntag in einer Wiener Obdachlosen-Schlafstätte randaliert. Als die Sozialarbeiter um 23.00 Uhr die Polizei verständigten, ging die alkoholisierte 31-Jährige auf die Beamten los und beschimpfte die Uniformierten. Nach ihrer Festnahme drohte sie, "alle mit Aids anzustecken", wie die Polizei am Sonntag berichtete.

Die Frau war in der Einrichtung mit einem Hausverbot belegt. Als sie von Polizeibeamten abgeführt werden sollte, verpasste sie der Landespolizeidirektion zufolge einer weiblichen Beamtin einen Schlag gegen den Oberkörper. Darauf hin wurde die Festnahme ausgesprochen. Dieser widersetzte sich die 31-Jährige, indem sie eine Beamtin kratzte. Auch im Arrestantenwagen setzte die Frau ihr renitentes Verhalten fort und attackierte einen Beamten, der eine Bein- und eine Daumenverletzung erlitt. Schließlich drohte sie, alle mit dem HI-Virus anzustecken, sollte ihr jemand zu nahe kommen.

Die Frau befindet sich wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung in Haft. Ob sie tatsächlich HIV-positiv ist, steht derzeit nicht fest. Zwei Beamte wurden nach der Amtshandlung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht und auf eine allfällige Ansteckung mit der Krankheit untersucht.