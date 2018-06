Lenker durfte weiterfahren Radarblocker bei Kontrolle auf A6 sichergestellt

Facebook

Sujetbild © APA/BARBARA GINDL

Bei einer Schwerpunktkontrolle auf der Nordostautobahn A6 bei Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) haben Polizeibeamte Montagnachmittag Radarblocker am Wagen eines 56-Jährigen sichergestellt. Die je zwei Laser- bzw. Radarblocker waren an der Stoßstange angebracht. Außerdem wurde laut Polizei im Fahrzeuginneren ein Bedienelement entdeckt, mit dem Störsender aktiviert werden können.

Der Slowake musste an Ort und Stelle die Störsender demontieren und durfte anschließend seine Fahrt fortsetzen. Er wurde angezeigt, teilte die Exekutive heute, Dienstag, mit.