Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Schild des Fleischhauers sorgt für Lacher im Netz. ©

Hans Walter (49) bringt die Kunden seines Fleischerfachgeschäftes Langmoosweg in Salzburg-Sam dieser Tage mit einem Schild auf seiner Theke zum Schmunzeln. Darauf weißt er auf die vor Kurzem in Kraft getretene Datenschutz-Grundverordnung hin - mit einem Augenzwinkern. Denn der Text lautet: „ACHTUNG! In unserer Fleischerei fragen wir Sie manchmal nach Ihrem Namen und merken uns, welches Fleisch Ihnen am liebsten ist. Wenn Ihnen das nicht recht ist, rufen Sie beim Betreten der Fleischerei laut: ICH BIN NICHT EINVERSTANDEN! Wir werden dann zukünftig so tun, als würden wir Sie nicht kennen.“

Das Schild wurde fotografiert und sorgt seitdem in den Sozialen Netzwerken für Lacher:

In der "Kronen Zeitung" erklärt Fleischerei-Inhaber Walter: „Niemand versteht doch in Wahrheit so richtig, was diese neue Verordnung bedeutet, und deswegen habe ich mir gedacht, dass man das auch humoristisch verpacken könnte.“

Die Idee zur Aktion sei ihm aber nicht selbst gekommen, er sei über Facebook mit Berufskollegen vernetzt und einer von ihnen hatte ein solches Schild in italienischer Sprache gepostet.

Datenschutz-Frust