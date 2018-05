Frontal gegen Baum 40-Jähriger verunglückte mit Motordreirad tödlich

In Wullersdorf im Bezirk Hollabrunn ist am Samstagnachmittag ein 40-jähriger Mann mit einem Motordreirad tödlich verunglückt.

Nach Polizeiangaben geriet der Fahrer auf den rechten unbefestigten Straßenrand, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr in weiterer Folge frontal gegen einen Baum. Dabei erlitt der 40-Jährige so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb.