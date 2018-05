Wegen gleich sechs erkrankter Passagiere musste am Sonntag Vormittag eine Boeing 737 der Fluglinie Transavia in Wien-Schwechat zwischenlanden.

Flugzeug musste in Wien zwischenlanden © APA/HERBERT PFARRHOFER

Wegen gleich sechs erkrankter Passagiere musste am Sonntag Vormittag eine Boeing 737 der Fluglinie Transavia in Wien-Schwechat zwischenlanden. Der Jet mit 185 Passagieren war von Amsterdam nach Antalya in der Türkei unterwegs gewesen. Das berichtet der Kurier.

Über dem slowakischem Luftraum Alarm schlug der Pilot Alarm und bat um eine Landeerlaubnis für Wien. Unbestätigten Meldungen zufolge saßen die Passagiere im Flugzeug weit voneinander entfernt. In ersten Berichten war über möglicherweise giftige Öldämpfe oder eine Lebensmittelvergiftung spekuliert worden. Der Fughafen spricht jedoch von "zufälligem" Zusammentreffen, keine toxischen Gase.

Konnten weiterreisen

Nach der Landung stellte sich heraus, dass eine Dame eine Thrombose erlitten hatte. Sie wurden mitsamt ihrer Begleitung vom Roten Kreuz ins Spital gebracht. Fünf weitere Personen klagten über Übelkeit und wurden vom Ambulanzteam des Flughafens versorgt. 5,5 Stunden nach der Landung in Wien konnten die restlichen Passagiere mit einer Ersatzmaschine ihren Zielort Antalya erreichen.