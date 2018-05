45 Fahrgäste fuhren in Ersatzbus nach Hause. Mehr als 300 Anzeigen bei Schwerverkehrskontrollen am Wochenende erstattet.

Sujetbild © efired - Fotolia

Am vergangenen Wochenende hat die Polizei in Zusammenarbeit mit Technikern der Asfinag im Bezirk Neusiedl am See verstärkt Schwerverkehrsfahrzeuge kontrolliert. Unter anderem wurde ein ukrainischer Reisebus angehalten, dessen Vorderbremsen defekt und die Bremsscheibe der ersten Achse gerissen war. Die 45 Fahrgäste mussten in einem Ersatzbus die Heimreise antreten, teilte die Polizei mit.

Außerdem stoppten die Beamten einen Alkolenker: Der Fahrer eines rumänischen Sattelfahrzeuges war mit 1,6 Promille Alkohol im Blut unterwegs. Dem 38-jährigen Serben wurde an Ort und Stelle der Führerschein vorläufig abgenommen, hieß es heute, Montag.

300 Anzeigen

Insgesamt wurden bei den Kontrollen mehr als 300 Anzeigen erstattet. 110 Schwerfahrzeuge wurden kontrolliert, 291 technische Mängel festgestellt. 26 Kennzeichen wurden abgenommen und 34 Lenkern musste die Weiterfahrt untersagt werden.