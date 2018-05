Facebook

Schwerpunktkontrolle gegen Bettelei © APA/GEORG HOCHMUTH

Nicht weniger als 60 Polizisten sind am Montag und Dienstag in ganz Wien gegen organisierte Bettlerbanden vorgegangen. Der Einsatz richtete sich nicht gegen Obdachlose oder Bedürftige, sondern ausschließlich gegen Gruppen, die geplant und strukturiert vorgehen, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung der Exekutive.

Im Zuge der Aktion wurden zwölf Personen festgenommen, 119 Anzeigen erstattet und fünf Organmandate ausgestellt. Zudem wurde die Identität von 189 Personen festgestellt. Der hohe Kontrolldruck hätte bereits nach wenigen Stunden einen spürbaren Rückgang des Bettelaufkommens bewirkt, so die Polizei. Bei Bedarf würden weitere gezielte Schwerpunktaktionen durchgeführt.