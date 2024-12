Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs am Sonntag in Groß-Siegharts (Bezirk Waidhofen an der Thaya) sind am Montag Ermittlungen zur Ursache im Gange gewesen. Der 83-jährige Pilot der Maschine, die von Krems nach Dobersberg unterwegs war, kam ums Leben. Die Staatsanwaltschaft Krems habe eine Obduktion angeordnet, sagte Polizeisprecher Stefan Loidl auf Anfrage. Die Suche nach dem Wrack hatte sich in dem unwegsamen, dicht bewaldeten Gebiet im Waldviertel schwierig gestaltet.

Wanderer hatten den Absturz des einmotorigen Flugzeugs gegen 15.30 Uhr bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt. Auch die Austro Control hatte diesen am Nachmittag registriert. Rund 250 Feuerwehrleute und 25 Rettungskräfte sowie Hunde standen bei der Suche im Einsatz. Die Absturzstelle wurde schließlich mit Drohnen lokalisiert. Weil sie sich im unwegsamen, steilen Gelände befand, konnten die Einsatzkräfte nur zu Fuß zum Wrack vordringen. Der Pilot wurde nur mehr tot geborgen.