Seit dem 19. September läuft die „Batman“-Spinoff-Serie „The Penguin“ auf dem Streaminganbieter Max. 2,1 Millionen Menschen haben das Finale am 10. November gesehen. In der vorletzten Folge der von HBO produzierten Serie, mit Colin Farrell in der Hauptrolle, hat sich eine aus Österreich bekannte Marke eingeschlichen.

„Freuen uns sehr“

Oft passiert es zwar nicht, aber ab und zu verirren sich auch österreichische Marken in Hollywood-Produktionen. 2016 schaffte es z.B. das Salzburger Bier „Stiegl“ in den Marvel-Blockbuster „Deadpool“. Und das sogar, ohne einen Cent zu bezahlen. Jetzt wurde diese Ehre dem Marmeladenhersteller „Darbo“ zuteil, der in Stans, Tirol, ansässig ist. Und das ebenfalls, ohne eine Produktplatzierung zu schalten. Auf Anfrage der Kleinen Zeitung heißt es von „Darbo“: „Wir haben tatsächlich hier keine Produktplatzierung initiiert, haben uns aber sehr darüber gefreut, als uns die Info zugetragen wurde!“

Auf der Social-Media-Plattform „Reddit“ ist die Marmelade nicht unentdeckt geblieben.

Zu sehen ist das Glas, als Sofia Falcone, gespielt von Cristin Milioti, in Folge sieben für die Mutter des Hauptcharakters Oswald Cobblepot, Essen zubereitet.

Weltweit verkauft

Dass die Tiroler Marmelade es in eine amerikanische Serie geschafft hat, ist nicht ganz verwunderlich. Immerhin wird die Marmelade in über 50 Ländern auf der ganzen Welt verkauft.