Lauter Applaus auf dem „Walk of Fame“ für Tim Burton: Der Regisseur von Filmen wie „Beetlejuice“, „Edward mit den Scherenhänden“, „Alice im Wunderland“ und „Batman“ ist im Herzen von Hollywood mit einem Stern auf dem berühmten Gehsteig gefeiert worden. Vor zahlreichen Zuschauern, Fotografen und prominenten Gästen enthüllte der 66-jährige Filmemacher die 2788. Sternenplakette auf dem „Walk of Fame“.

Dies sei eine ganz besondere Ehre, sagte Burton sichtlich gerührt. Als Kind habe er vom benachbarten Burbank, wo er groß wurde, den Bus zum Hollywood Boulevard genommen. Anfangs glaubte er demnach, die Sternenplaketten mit den Namen berühmter Leute seien deren Grabsteine. Damals habe er auch in umliegenden Buch- und Kostümläden gestöbert, erzählte der Regisseur bei der Ehrung.

Burton brachte seine Partnerin, die italienische Schauspielerin Monica Bellucci, zu der Zeremonie mit. Stürmisch gefeiert wurden auch die Hollywood-Stars Michael Keaton (72) und Winona Ryder (52). Sie waren vorige Woche noch mit Burton zur Eröffnung der Filmfestspiele in Venedig über den roten Teppich gelaufen. Unter seiner Regie spielen sie in „Beetlejuice Beetlejuice“ mit, der Fortsetzung der Kult-Gruselkomödie „Beetlejuice“ von 1988.