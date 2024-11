Am 22. Jänner 2015 kam es in Niederösterreich zu einer Tragödie. Eine Mutter gab ihrem verkühlten Kind einen codeinhaltigen Hustensaft, der ihr vom Arzt verschrieben wurde. Die Vierjährige wachte am nächsten Tag nicht mehr auf.

Jahrelanger Rechtsstreit

Der Fall löste einen jahrelangen Streit vor Gericht aus. Nun hat der Oberste Gerichtshof diesen beendet. Laut dem Höchstgericht stehen den Hinterbliebenen 81.256 Euro zu. Hersteller und Händler müssen die Summe innerhalb von 14 Tagen nun bezahlen. Enthalten sind darin Trauerschmerzensgeld für die Familie, Therapiekosten und Verdienstentgang der Mutter. „Ich bin erleichtert über die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, wobei das Geld die Schmerzen der Mutter nicht ersetzen kann“, sagt der Rechtsanwalt der Mutter, Franz Kienesberger, gegenüber der Kronen Zeitung.

Die Gebrauchsinformation habe einen falschen Eindruck über die Gefährlichkeit des Hustensafts vermittelt. Damals war das Medikament ab drei Jahren zugelassen. Wenige Monate nach dem Tod des Mädchens wurde es für unter 12-Jährige verboten.