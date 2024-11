Ein Familienausflug in die Watzmann Therme, ein beliebtes Schwimmbad in Berchtesgaden, endete für die Familie des vierjährigen Levi-Matthias beinahe in einer Katastrophe. Am vergangenen Sonntag besuchte die Familie das Schwimmbad, um einen Tag voller Spaß und Entspannung zu genießen. Doch gegen Nachmittag passierte, wovor wohl alle Eltern von kleinen Kindern Angst haben: Levi-Matthias wurde für einen kurzen Moment aus den Augen gelassen, und dieser Moment reichte aus.

Schülerinnen zogen Levi-Matthias aus dem Wasser

Levi-Matthias geriet in einen der tieferen Beckenbereiche und konnte sich dort nicht mehr über Wasser halten. Zwei Schülerinnen (12) bemerkten zum Glück das reglose Kind im Wasser und zogen den Buben sofort aus dem Wasser. Eine zufällig anwesende Krankenpflegerin begann umgehend mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. So rasch wie möglich wurde der Vierjährige ins Salzburger Uni-Klinikum gebracht.

Mittlerweile befindet sich das Kind auf dem Weg der Besserung. Am Dienstag konnte der Vierjährige aus dem künstlichen Tiefschlaf geweckt werden. Laut dem Klinik-Sprecher hätte die rasche Rettung und die nahtlos funktionierende Rettungskette dem Kind das Leben gerettet. Die Polizei Berchtesgaden (D) ermittelt nun in dem Fall und sucht noch nach Zeugen. Denn noch ist nicht klar, wie Matthias-Levi alleine durch die Tür in den oberen Stock kommen konnte, wo er dann verunfallte.