Neun Jahre lang wurde ausgewählt und geplant, jetzt ist es soweit: Das „EU-Songbook“ ist fertig. In diesem neuen Liederbuch, das am Dienstag präsentiert wurde, sind je sechs Lieder aus den 27 EU-Mitgliedsstaaten enthalten. Aus Österreich schaffte es auch das bekannte Kärntnerlied „In die Berg bin i gern“ in der Kategorie „Natur und Jahreszeiten“ ins Buch. Gleich zwei Mal vertreten sind Lieder des Oberösterreichers Hubert von Goisern: In der Kategorie „Liebeslied“ konnte sein Song „Weit, weit weg“ punkten, in der Kategorie „Frieden und Freiheit“ wurde „Brenna tuat‘s guat“ ausgewählt.

„In die Berg bin i gern“ wurde erstmals in Liedersammlungen aus Kärnten gegen Ende des 19. Jahrhunderts veröffentlicht. Heute ist das Lied aber im gesamten Alpenraum verbreitet.

Im Bereich „Glauben und Spiritualität“ setzte sich das Weihnachtslied „Stille Nacht, heilige Nacht“ durch, während in der Kategorie „Kinderlieder“ das Lied„Heidschi Bumbeidschi“ präsentiert wird. Ein nicht ganz unumstrittenes Lied findet sich in der Kategorie „Volkslied“, nämlich „Kein schöner Land in dieser Zeit“. Das 1840 erstmals veröffentlichte Lied wurde nämlich im Zweiten Weltkrieg auch in Liederbücher der Hitlerjugend und des Bunds Deutscher Mädel aufgenommen. Allerdings findet sich das Werk, zum Teil umgetextet, in fast allen Sammlungen deutschsprachiger Volkslieder.

Hinter dem EU-Liederbuch-Projekt steht eine gemeinnützige Organisation, die vom Dänen Jeppe Marsling gegründet wurde. Mit dem Buch wolle man die Bevölkerung in den einzelnen Mitgliedsstaaten durch den Austausch von Liedern näher aneinander heranführen und so dafür sorgen, dass diese „ein weniger paralleles Leben führen“, erklärte Marsling.

87.000 stimmten mit

Beteiligt waren am Projekt 100 Musikorganisationen, rund 87.000 Bürgerinnen und Bürger aus den 27 EU-Mitgliedsstaaten stimmten ab. Die Lieder werden sowohl in den Originalsprachen als auch in singbarem „europäischem Englisch“ als gedrucktes Buch und als kostenlose App präsentiert. Die Übersetzung der österreichischen Liederauswahl übernahmen Singer-Songwriterin Alicia Edelweiss und der Komponist Lorenz Maierhofer.

2015 standen in Österreich in sechs Kategorien insgesamt 48 Lieder zur Wahl. Die österreichische Vorauswahl erfolgte durch Studenten und Lehrende von sechs heimischen Musikhochschulen und Chören.