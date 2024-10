Zuversicht soll der Vorbote von Rainhard Fendrichs Jubiläumsalbum vermitteln: „Es heißt immer: ‚Die Hoffnung stirbt zuletzt.‘ Dabei müsste es eigentlich heißen: ‚Die Hoffnung darf nie sterben!‘ Ich würde mir wünschen, dass mein neues Lied denjenigen, die es hören, ein Gefühl dieser Hoffnung gibt.“, sagt die Austropop-Legende über seine neue Single „Wir sind am Leben“, die am 1. November veröffentlicht wird. Das Album namens „Wimpernschlag“ zu seinem 70. Geburtstag wird am 31. Jänner 2025 erscheinen. Seit dem letzten Studiowerk „Starkregen“ gingen fünf Jahre ins Land.

Mit der Tournee ab April 2025 wird Fendrich sein 45-jähriges Bühnenjubiläum feiern. Der neue Song besticht einerseits durch eine musikalische Zärtlichkeit, hat aber durch den treibenden Beat und den Chor etwas Hymnisches – „solange noch die Zuversicht etwas stärker als der Zweifel ist“, wie er in der ersten Strophe singt. Ein Plädoyer für Herz und Hirn, mit dem Fendrich seinen Status als Chronist unserer Zeit festigt. Im Sommer gab es ja schon einen Vorboten zum Album, die launige Putin-Abrechnung „Wladimir“. Damals sagte der Liedermacher: „Manchmal ist Humor einfach die einzige Waffe, um dem Irrsinn in der Welt Tag für Tag zu begegnen!“

Seine TV-Premiere feiert der potenzielle Hit „Wir sind am Leben“ am 23. November in der 61. Ausgabe der Familienshow „Klein gegen Groß“ (ORF und ARD). Im Februar 2025 wird Rainhard Fendrich zu seinem 70er zudem vom ORF mit einer großen Show geehrt. Arbeitstitel: „I am from Austria“. Was sonst?