Hört man die ersten Töne des neuen Weihnachtsliedes von Wolfgang Ambros und seinen Tiroler Freunden Peter Neubauer und Marco Macheiner, schleicht sich ein vorweihnachtliches Déjà-vu ein. Die Melodie ist nämlich keine unbekannte: Seit mittlerweile 92 Jahren gibt es den Weihnachtsklassiker „Santa Claus Is Coming To Town“. Über die Jahre wurde das Lied von Musikgrößen wie Frank Sinatra, Mariah Carey, Justin Bieber, Rod Stewart, The Jackson Five und Michael Bublé im Tonstudio aufgenommen und veröffentlicht. Nun gibt es auch eine österreichische Version, inklusive neuem Songtext.

Ein Loblied auf das Christkind

„Renn‘ net davon, schrei‘ net herum, sei net so trotzig und i sog dir warum, s‘Christkind is am Weg zu dir“ singt Wolfgang Ambros, begleitet von weihnachtlichen Schellen-Klängen und Kinderchor. Weiter im Text: „Es schaut da zua wennst schlåfen gehst und bis du dann erwåochst, obst schlåofst oder du munter bist, es was immer genau wås du måchst“, gefolgt von einem atmosphärischen Gitarrensolo. Ambros, Neubauer und Macheiner kreieren eine herzerwärmende, authentische Interpretation eines Weihnachtsklassikers.

Kooperation mit „Licht ins Dunkel“

Während des Entstehungsprozesses inszenierten Neubauer und Macheiner eine weihnachtliche Kulisse, in der sich Ambros gemeinsam mit einigen kleinen und großen Freunden stimmlich voll entfalten kann, erklären die Verantwortlichen. Ein Loblied auf das Christkind noch vor der Bescherung, das auch den größten Weihnachtsmuffel in Weihnachtsstimmung versetzt. Die Single erscheint in Kooperation mit der ORF-Aktion „Licht ins Dunkel“.