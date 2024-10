Weiter in Lebensgefahr schwebt ein 18-Jähriger nach einem Unfall in Wien-Hietzing bei der U4-Station Schönbrunn, wie das AKH am Vormittag auf APA-Anfrage erklärte. Er war am Dienstagnachmittag mit einer Gruppe von Männern illegal auf dem Dach einer Garnitur mitgefahren und gegen eine Fußgängerüberführung über der Strecke geprallt. Ein 17-Jähriger wurde ebenfalls mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Spital gebracht. Zu seinem Zustand lagen vorerst keine Details vor.

Zwei schwer verletzt

Die waghalsige Aktion des aus zwei Tschechen und zwei Österreichern bestehenden Quartetts hatte laut Wiener Linien kurz nach 16.00 Uhr begonnen, als die Männer auf das Dach der U-Bahn aus Richtung Hütteldorf kletterten und mitfuhren. Die beiden Tschechen schlugen daraufhin bei der Einfahrt in die Station Schönbrunn bei einer Fußgängerbrücke an und verletzten sich lebensgefährlich. Berufsrettung und Samariterbund brachten sie in Krankenhäuser. Ein 16-jähriger „Surfer“ kam mit leichten Blessuren davon. Das vierte Mitglied der Gruppe, ein 13-Jähriger, blieb unverletzt. Der U-Bahnfahrer wurde krisenpsychologisch betreut. Der Betrieb der U4 war daraufhin vorübergehend zwischen Meidling Hauptstraße und Braunschweiggasse unterbrochen.

Der genaue Unfallhergang soll gemeinsam mit der Polizei mittels Videoauswertung analysiert werden, erklärten die Wiener Linien unmittelbar danach. In diesem Zusammenhang verwiesen die Wiener Linien darauf, dass solche Aktionen und Mutproben stets mit Lebensgefahr verbunden seien.

Appell der Wiener Linien

In einer Presseaussendung appellieren die Wiener Linien, dass keine Mutprobe oder TikTok-Video es wert ist auf eine U-Bahn oder Straßenbahn zu klettern:

Um solche Aktionen zu vermeiden, würden sie auch auf Prävention und Aufklärung setzen. Dabei arbeiten die Wiener Linien mit der Bildungsdirektion und der Polizei zusammen. Mit Vorträgen und Workshops an Schulen sollen Kinder und Jugendliche auf das Thema Sicherheit und das richtige Verhalten in Öffis sensibilisiert werden.