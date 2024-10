Der Tod einer 67-jährigen Deutschen am Dienstagabend hält das Landeskriminalamt Salzburg auf Trab. Die Frau wurde in einem Wohnhaus in Adnet im Salzburger Tennengau aufgefunden. Ein Bewohner des Hauses hatte den Fund des Leichnams der Polizei gemeldet. Mittlerweile ist von einem Tötungsdelikt auszugehen, die Frau soll erstochen worden sein.

Bürgermeister: „Man leidet natürlich mit“

Eine Großfahndung in Adnet – bekannt für seine Bergwelt und das natürliche Marmorvorkommen – brachte zuerst keinen Treffer. Das Einsatzkommando Cobra rückte wieder ab, die Suche mit Drohne und Hubschrauber sowie Fahrzeugkontrollen führten auf keine bisher bekannte, heiße Spur. Die Staatsanwaltschaft Salzburg hat eine Obduktion der Toten angeordnet.

Noch am späten Abend begann die Spurensicherung im Haus mit der Untersuchung. Bürgermeister Wolfgang Auer zufolge gehört das Haus, in dem die tote Frau gefunden wurde, einer örtlichen Familie, die jedoch nicht selbst darin lebt, sondern es vermietet. „Wir haben noch keine Beschuldigten“, erklärte eine Polizeisprecherin. Die Fahndung dauert freilich an, die Abteilung Leib und Leben vom Landeskriminalamt führt die Ermittlungen.

Einsatzkräfte am Tatort © APA/VOGL-PERSPEKTIVE.AT - MIKE VOGL

In der Gemeinde rätselt man über die Hintergründe. Wolfgang Auer, Bürgermeister von Adnet sagte gegenüber den Salzburger Nachrichten: „Die Stimmung ist natürlich getrübt. Man ist betroffen, leidet natürlich mit. Man glaubt immer, man ist auf der Insel der Seligen und dass in Adnet so etwas nicht passieren kann. Die ganze Bevölkerung ist betroffen und wir harren der Dinge, weil uns die Einzelheiten fehlen.“

Ob es sich um einen Femizid handelt, also die vorsätzliche Tötung einer Frau durch einen Mann aufgrund ihres Geschlechts bzw. aufgrund von „Verstößen“ gegen die traditionellen sozialen und patriarchalen Rollenvorstellungen, kann noch nicht beantwortet werden. Laut der Landespolizeidirektion Salzburg werde nach einer „bislang unbekannten Person“ gefahndet. Weder die Geschlechtszugehörigkeit noch das Verhältnis zum Opfer sei klar, hält sich die Polizei bedeckt.

Gewalt an Frauen ist ein strukturelles Problem

In Österreich ist jede dritte Frau von körperlicher und/ oder sexueller Gewalt betroffen – laut Statistik Austria sind es knapp 35 % der weiblichen Bevölkerung. Im Vorjahr meldete Österreich einen traurigen Rekord: 42 Morde an Frauen. Monatlich werden in Österreich im Schnitt drei Frauen ermordet, zählt der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF). Zuletzt starb am 18. Oktober eine 65-Jährige ebenfalls nach einem Messerangriff in Zistersdorf (Niederösterreich).

