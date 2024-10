In der Alpenstraße in der Stadt Salzburg hat am Montag gegen 18.45 Uhr ein 80-jähriger Pkw-Lenker einen Fußgänger erfasst. Der 75-Jährige war gerade dabei, die Fahrbahn zu queren. Er wurde bei der Kollision so schwer verletzt, dass er in der Nacht auf Dienstag im Unfallkrankenhaus verstarb. Da es bisher keine Unfallzeugen gibt, ersucht die Polizei um sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang (Telefon: 059133-504040). Der Lenker war laut Polizei nicht alkoholisiert.