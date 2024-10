In Österreich hält die Welle von Bombendrohungen an: Am Montagabend umstellten mehrere Streifenwagen Europark Salzburg, während die Polizei Gebäude, Tiefgarage und die Parkflächen auf dem Dach evakuierte.

Der Grund dafür war eine Bombendrohung, wie oe24 berichtet. Die Beamten durchsuchten das gesamte Areal des Europarks. Bislang wurden keine gefährlichen Gegenstände entdeckt. Der Einsatz dauert noch an.