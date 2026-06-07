Es war eine äußerst brisante erste Startreihe beim Großen Preis der Formel 1 in Monaco. Der WM-Führende Kimi Antonelli ging von der Pole Position aus ins Rennen, direkt dahinter lauerte im Red Bull mit Max Verstappen ein vierfacher Weltmeister.

Bitterer Start

Der Niederländer positionierte seinen RB22 angriffslustig und in Richtung seines Kontrahenten. Als alle mit einem Angriff in der ersten Kurve rechneten, blieb Verstappen plötzlich stehen. Sein Red Bull bewegte sich nicht von der Stelle, als die Startlichter ausgingen. Glücklicherweise konnten die dahinterliegenden Fahrzeuge alle ausweichen.

Nach einigen Sekunden setzte sich dann auch Verstappen in Bewegung. „Was soll ich machen?“, funkte der 28-Jährige an die Box. „Bring das Auto einfach heim“, antwortete sein Renningenieur. Nach einer Runde war der Grand Prix für ihn dann zu Ende. „Es war ein Problem mit dem Motor, aber wir haben noch keine Ahnung, was da genau passiert ist“, erklärte Verstappen.“ „Es ist schade, dass man nach so einem super Wochenende ohne Punkte heimfährt.“