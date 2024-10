Die Wiener Polizei hat am Freitag zu zwei Raubüberfällen ausrücken müssen. Am Nachmittag wurde zunächst in Meidling ein 22-Jähriger mit einer Waffe bedroht und körperlich attackiert, damit er sein Mobiltelefon herausrückt. Am Abend nötigte dann ein Trio zwei Jugendliche in Margareten, weil es an der Jacke eines Opfers interessiert war. Da konnte ein Passant der Polizei helfen. Er borgte einem Beamten sein Fahrrad für eine raschere Verfolgung, so die Exekutive am Samstag.

Bedroht, geschlagen und getreten

In Meidling bedrohten Am Schöpfwerk zwei Unbekannte den 22-Jährigen mit der Faustfeuerwaffe, die ein Täter aus dem Hosenbund gezogen hatte. Der Mann zielte mit dem Lauf Richtung Gesicht und Oberkörper des Opfers und forderte sein iPhone. Danach traktierten die beiden den 22-Jährigen mit Faustschlägen und Fußtritten und rannten mit der Beute davon. Von den Verdächtigen fehlt jede Spur. Die Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, Ermittlungsbereich Raub, übernommen.

Polizist holte Flüchtigen auf Fahrrad ein

Wenige Stunden später passierte der nächste Überfall. Ein 18-Jähriger ging mit seinem Freund in der Kohlgasse in Margareten spazieren, als er von drei Jugendlichen auf seine teure Moncler-Jacke angesprochen wurde. Sie drohten ihm Schläge an, sollte er die schwarze Luxusjacke nicht herausrücken. Der Freund alarmierte währenddessen die Polizei, die recht rasch an Ort und Stelle war und zumindest einen der drei Verdächtigen noch sah. Dieser ließ vor Schreck die Jacke fallen und lief Richtung Höglmüllergasse davon.

Ein Polizist, der sich das Fahrrad eines Passanten ausborgen konnte, holte den Flüchtenden rasch ein. Im Bereich der Brandmayergasse erfolgte die Festnahme. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 17-jährigen Syrer. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige auf freiem Fuß angezeigt. Am Ende der Amtshandlung wurde das Fahrrad dem Besitzer wieder zurückgegeben. Detail am Rande: Bei der zunächst erbeuteten Luxusjacke handelte es sich um eine Fälschung.

Von den beiden Komplizen fehlt jede Spur. Beide sind etwas kleiner als 1,80 Meter und haben eine schlanke Statur. Sie waren schwarz bekleidet und hatten eine Kapuze auf dem Kopf. Die Polizei richtete an Augenzeugen die Bitte, sich zu melden, wenn ihnen die derzeit noch unbekannten Tatverdächtigen vor, während oder nach ihrer Flucht aufgefallen sind. Sachdienliche Hinweise - auch anonym - werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter der Telefonnummer 01/31310/Dw43800, erbeten.