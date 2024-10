Ein 47-Jähriger ist am Dienstagvormittag bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Loosdorf (Bezirk Melk) ums Leben gekommen. Der Pole wurde zur Gänze in einer Künette verschüttet, berichtete die niederösterreichische Polizei in einer Aussendung. Mithilfe eines Baggers wurde der Mann geborgen. Wiederbelebungsmaßnahmen durch den Notarzt blieben erfolglos.

Der Arbeiter erlag an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.