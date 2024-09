Nach der Sprengung von mehreren Bankomaten in Wien-Favoriten am Samstag in der Früh fahndet die Polizei nach mehreren Männern. Die Einsatzkräfte trafen nur zwei Minuten nach dem Alarm um 3.40 Uhr in der Bankfiliale in der Favoritenstraße ein. Die beschädigten Geldautomaten rauchten zu diesem Zeitpunkt noch, von den Tätern fehlte jedoch jegliche Spur, berichtete die Landespolizeidirektion.

Die Ermittler des Landeskriminalamts Wien werten derzeit das Videomaterial aus der Bankfiliale aus. "Es gibt auch Zeugen", sagte Sprecher Philipp Haßlinger gegenüber der APA. Eine Fahndung, an der auch Kräfte der niederösterreichischen Polizei beteiligt seien, sei bereits im Gang, hieß es. Die konkrete Schadenssumme war am Samstag noch nicht bekannt.