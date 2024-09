Am Sonntag ist Nationalratswahl. Sie wird weisen, wie die nächste Regierung zusammengesetzt wird. Eine Entscheidung, die viele Bereiche betrifft. So auch die Arbeit von Susanne Prisching. Die Juristin leitet die Stellen der Gleichbehandlungsanwaltschaft in der Steiermark und in Kärnten. „Wir hoffen, dass die nächste Regierung dafür sorgt, dass wir bald auch Klagen einbringen dürfen“, sagt sie.