Ein elfjähriges Mädchen aus Syrien ist Freitagnachmittag auf der Völserstraße (L11) in Hatting in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) von einem Auto angefahren und verletzt worden. Die unbekannte Lenkerin eines schwarzen Toyotas hielt daraufhin kurz an, öffnete das Fenster, schimpfte laut Polizei in Richtung des verletzten Kindes und fuhr schließlich davon. Die Schülerin wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert.

Das Mädchen war zuvor aus einem Bus ausgestiegen und hatte die Straße direkt vor einem Supermarkt überqueren wollen. Zur selben Zeit näherte sich die Pkw-Lenkerin, die die Geschwindigkeit leicht verringerte. Daraufhin ging die Elfjährige auf die Fahrbahn. Die Autolenkerin hielt nach Angaben der Exekutive jedoch nicht vor dem Kind an, wodurch es zu dem Zusammenstoß kam. Die Polizei bat etwaige Zeugen, sich zu melden.