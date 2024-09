Die Wiener FPÖ will den „Räuber Rathausplatz“ weiterhin als Sujet verwenden. Allerdings will man sich grafisch nicht mehr an das bekannte Kinderbuch „Räuber Hotzenplotz“ anlehnen, sondern eine neue Version kreieren. Denn der Verlag des Kinderbuchs hatte gegen die Verwendung geklagt und laut Medienberichten vom Obersten Gerichtshof nun Recht bekommen. Beim Entwurf der neuen Figur setzen die Blauen nun auf Künstliche Intelligenz (KI).

Den Wiener Freiheitlichen war es in der Kampagne darum gegangen, Kritik an der Gebührenpolitik von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) zu üben. Im Hintergrund dieser Anwürfe zu sehen war der Stadtchef mit dem typischen Hotzenplotz-Outfit mit großem Hut. Die Freiheitlichen argumentierten, dass es sich um eine Parodie handle. Dem folgte zunächst noch das Wiener Handelsgericht, in zweiter und dritter Instanz setzte sich jedoch der Verlag durch, der einen Verstoß gegen das Urheberrecht geortet hatte.

Räuber Hotzenplotz wird durch KI-Version ersetzt

Gegenüber der APA bekräftigte ein Parteisprecher am Mittwoch, dass die grafische Version der Kampagne schon vor einiger Zeit geändert worden sei. Künftig wird sie gänzlich durch eine von KI generierte Version ersetzt werden. Dabei werde alles rechtskonform sein, wurde versichert.

Inhaltlich sei die Verwendung des Sujets „Räuber Rathausplatz“ aktueller denn je, betonte man. Die Kampagne werde angesichts der neuen Gebührenerhöhungen durch die Ludwig-SPÖ „selbstverständlich“ weitergeführt.