Das Wort Container ruft in der Regel nichts Gutes in Köpfen hervor. Wuchtig, ungemütlich, kalt oder heiß. Ist dann noch die Rede von Kindern in Containern, gehen die Wogen schnell hoch. In Wien werden sie an fünf Standorten gerade neu aufgebaut, die Containerklassen – oder wie sie die Politik nennt, die mobilen Klassen. Weil die Schülerzahlen wegen des Familiennachzugs explodieren.