Viele Jahre suchte das Bundesheer händeringend nach Pilotennachwuchs. Die Flugschau Airpower (heuer am 6. und 7. September in Zeltweg) diente daher auch als Gelegenheit, interessierte junge Menschen für den Beruf des Militärpiloten zu begeistern. Wohl auch durch die begonnene Modernisierung der Luftstreitkräfte konnte offenbar eine Trendwende eingeleitet werden. Ab September werden 14 Militärpiloten beim Bundesheer ausgebildet, teilte das Verteidigungsministerium am Sonntag mit.

Sechs der Anwärter auf ein Cockpit in Eurofighter, AW-169 „Lion“ oder „Black Hawk“ befinden sich demnach aktuell in der Militärpiloten-Grundausbildung (Phase II). Acht weitere starten ab Herbst in die erste Phase, die allgemeine militärische und die fliegerische Grundausbildung umfasst. Ende Jänner nächsten Jahres findet die nächste Sichtung und Testung von geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten statt. Wer sich für den Beruf interessiert: Hier gibt es weitere Informationen.

„Die Ausbildung unserer Militärpiloten ist ein wesentlicher Pfeiler für die Zukunft unserer Luftstreitkräfte. Mit der praxisnahen Ausbildung und der Möglichkeit, verschiedene Fluggeräte zu meistern, legen wir den Grundstein für eine sichere und effektive Landesverteidigung“, lässt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) dazu wissen.

Unterschrift und Brückenlösung

Blick ins Cockpit der C-390 © EMBRAER ARISTOTELES FILHO

Am Montag wird Tanner auf der großen Luftfahrtmesse in Farnborough (Großbritannien) den nächsten Meilenstein setzen. Dort soll endlich der Vertrag über den Kauf von vier Transportmaschinen des Typs C-390 „Millenium“ von Embraer unterschrieben werden. Gemeinsam mit den Niederlanden setzt Österreich diese dringend notwendige Beschaffung samt Wartungs- und Ausbildungskooperation um. Kostenpunkt: mindestens 600 Millionen Euro. Die Transportflieger ersetzen die drei mittlerweile über 50 Jahre alten C-130 „Hercules“ des Bundesheeres, von denen die eine oder andere noch vor der geplanten Lieferung des Nachfolgers ab 2027 abgestellt werden dürfte. Mann will kein Geld mehr unnötig in teure Wartung stecken. Als Übergangslösung bieten die Brasilianer den Österreichern eine Testversion ihrer C-390 an, wie das Magazin „Aviation Week“ kürzlich berichtete.

Ebenfalls in Kürze erwartet wird die Bekanntgabe der längst überfälligen Entscheidung über die Saab-105-Nachfolge für die Mehrfachfunktion Luftraumüberwachung, Luft-Boden-Unterstützung und Jetpiloten-Ausbildung.