Eine jahrzehntelange Forderung aus der Pflegebranche wurde nun endlich erfüllt: Diplomierte Pflegekräfte dürfen künftig bestimmte Medikamente verschreiben. Diese Änderung, die bisher nur Ärzten vorbehalten war, wurde am Donnerstag vom Parlament mit den Stimmen der ÖVP und der Grünen verabschiedet.

Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen betonte die Vorteile dieser neuen Regelung: „Diplomierte Pflegekräfte wissen bei vielen alltäglichen, für die Pflege relevanten Arzneimitteln sehr gut, was Pflegebedürftige benötigen. Verschreibungen, für die eine ärztliche Untersuchung erforderlich ist, bleiben selbstverständlich auch weiterhin Ärztinnen und Ärzten vorbehalten.“

Erhebliche Erleichterungen im Alltag

Dieses Gesetz bringt erhebliche Erleichterungen im Alltag der Pflegekräfte und Patienten. Es ermöglicht eine schnellere und unkompliziertere Versorgung mit notwendigen Medikamenten und entlastet gleichzeitig das Gesundheitssystem. Pflegekräfte können nun eigenständig Medikamente verschreiben, die sie aufgrund ihrer Erfahrung und täglichen Arbeit mit den Patientinnen und Patienten als notwendig erachten.

Die Entscheidung wird von vielen in der Pflegebranche als großer Fortschritt und Anerkennung ihrer Kompetenz und Erfahrung gesehen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Neuerung in der Praxis bewährt und welche weiteren Schritte zur Stärkung der Pflegeberufe in Zukunft folgen werden.