Frenetisch feierten die Fans der türkischen Nationalmannschaft ihren 2:1-Sieg im EM-Achtelfinale gegen Österreich. Das zeigten auch die Austro-Türken. So kam es in mehreren Städten zu Autokorsos, das Hupen der türkischen Fans war vielerorts nicht zu überhören.

Es kam aber auch zu Ausschreitungen. Wie die Tageszeitung „Heute“ berichtet, kam es bereits in der Halbzeitpause eines Public Viewings in der Nähe des Wiener Hauptbahnhofs zu einer Massenschlägerei. Auch am Reumannplatz soll nach Abpfiff des Spiels Ausnahmezustand geherrscht haben.

Türkische Fahnen wurden in der Bundeshauptstadt frenetisch geschwenkt. In Wien-Favoriten wurde die österreichische Nationalmannschaft aber auch von türkischen Anhängerinnen und Anhängern gefeiert. Sie skandierten nach dem Schlusspfiff „Österreich“ und zollten damit der Mannschaft von Ralf Rangnick ihren Respekt.

Laut feierten nach dem Match auch in Vorarlberg lebende Türken. Am Rande eines Autokorsos kam es dort zu etwa zwei Dutzend Anzeigen nach der Straßenverkehrsordnung und dem Kraftfahrgesetz sowie zu einzelnen Anzeigen wegen der Verwendung pyrotechnischer Gegenstände. Die Polizei musste außerdem wegen einer Körperverletzung einschreiten.