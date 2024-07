Weltweit sterben jährlich etwa 2,6 Millionen Menschen an den Folgen von Alkohol, das sind 4,7 Prozent aller Todesfälle. Bemerkenswert ist, dass zwei Millionen der alkoholbedingten Todesfälle auf Männer entfielen. Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehen zudem davon aus, dass insgesamt 209 Millionen Menschen an einer Alkoholabhängigkeit leiden.

Alkohol verursache jedes Jahr also fast einen von 20 Todesfällen – zum Beispiel durch Trunkenheit am Steuer, alkoholbedingte Gewalt sowie durch Krankheiten, die durch die Droge ausgelöst werden können.

Auch wenn der durchschnittliche Alkoholkonsum weltweit zurückgeht, befindet er sich immer noch auf hohem Niveau. Österreich liegt sogar im Spitzenfeld: Jeder ab 15 Jahren trinkt hierzulande im Schnitt zwölf Liter reinen Alkohol pro Jahr – der globale Durchschnitt liegt bei 5,5 Litern. „Es gibt keinen risikofreien Alkoholkonsum“, so Vladimir Poznyak, Leiter der zuständigen WHO-Abteilung.

WHO fordert Verschärfung der Maßnahmen

„Substanzkonsum schadet der Gesundheit erheblich, er erhöht das Risiko chronischer Krankheiten und psychischer Störungen und er führt tragischerweise jedes Jahr zu Millionen vermeidbarer Todesfälle“, so WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Deswegen fordert die WHO die Länder auf, mehr gegen den hohen Konsum zu unternehmen. Zu möglichen Maßnahmen zählen Verkaufseinschränkungen, Preiserhöhungen und Werbeverbote.