Die Regierung der Balearen hat auf der von deutschen Touristen als Ballermann bezeichneten Strand- und Lokalmeile auf Mallorca und auch in anderen Partyzonen der spanischen Mittelmeerinseln den Alkoholkonsum auf der Straße verboten. Die Verschärfung der sogenannten Benimmregeln wurde am Freitag in Palma de Mallorca bekannt gegeben. Die Maßnahme wird in den nächsten Tagen mit der Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft treten. Dann drohen Strafen zwischen 500 und 1500 Euro.

Zur Bekämpfung des „Sauftourismus" hatte die Regionalregierung zuletzt 2020 ein Gesetzespaket geschnürt, das dann durch die Corona-Pandemie etwas unterging. Nun werden Teile des Gesetzes mittels eines Dekrets verändert. Zuvor waren lediglich Trinkgelage, sprich der Alkoholkonsum in der Gruppe, auf offener Straße verboten. Wobei die Höchstanzahl der Personen nicht definiert war. Nun darf gar kein Alkohol mehr auf offener Straße oder auch am Strand getrunken werden, selbst wenn man allein unterwegs ist.

Das Verbot betrifft auf Mallorca aber nicht die ganze Insel, sondern vor allem die deutsche Urlauberhochburg Playa de Palma östlich der Inselhauptstadt und die britische Partyzone Magaluf westlich von Palma. Betroffen ist auch Sant Antoni de Portmany auf Ibiza. Das neue Dekret gilt zunächst bis Ende 2027. Danach sei man frohen Mutes, die Exzesse auch ohne strenge Regeln unter Kontrolle bekommen zu können, hieß es in der Mitteilung. Es bleibt abzuwarten, mit welcher Strenge die Polizei die neue Verordnung umsetzt.