Der Teenager war in der Nacht auf Donnerstag gegen 2.30 Uhr in der Kopalgasse unterwegs und legte da offenbar ein recht rücksichtsloses Fahrverhalten an den Tag: Zwischen ihm und dem Passanten kam es zum Streit, nachdem der 37-Jährige „beim Versuch, den Schutzweg zu überqueren, einen Sprung zur Seite machen musste“, sagte Polizeisprecherin Barbara Gass. „Im Zuge der zunächst verbalen Auseinandersetzung soll der 15-Jährige den Fußgänger mit einem Messer bedroht haben. Daraufhin flüchtete der 37-Jährige und verständigte die Polizei.“

Gestohlene Kennzeichen

Der Beschuldigte war mit Hilfe des Autokennzeichens schnell ausgeforscht. „Es stellte sich heraus, dass der 15-Jährige mit dem Fahrzeug seines 21-jährigen Freundes fuhr. Die Kennzeichen, die am Fahrzeug angebracht waren, sind als gestohlen gemeldet gewesen. Laut derzeitigen Erkenntnissen soll der 15-Jährige diese zuvor entwendet haben“, so die Sprecherin.

Bei dem Jugendlichen wurden auch ein Messer, eine entfremdete Bankomatkarte sowie eine geringe Menge Suchtmittel, vermutlich Cannabis, sichergestellt. Er wurde vorläufig festgenommen. Nach der polizeilichen Vernehmung erfolgte über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien seine Freilassung und eine Anzeige auf freiem Fuß.