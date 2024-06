Zu einem Verkehrsunall ist es am Sonntag in Klagenfurt gekommen. Gegen 13.25 Uhr war ein 85-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit mit seinem PKW auf dem Südring in Klagenfurt unterwegs. Am Beifahrersitz saß sein zehnjähriger Enkelsohn.

Laut Angaben des Lenkers kam er wegen Sekundenschlafes mit dem Auto rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Straßenlaterne.

LKW beschädigt

Durch die Kollision fiel die Straßenlaterne auf den Übungsplatz einer Fahrschule. Dadurch wurde ein dort abgestellter LKW beschädigt. Anschließend kollidierte der PKW noch mit der Leitplanke zum Übungsplatz.

Sowohl der Fahrer als auch sein Enkelsohn erlitten leichte Verletzungen und wurden von der Rettung ins UKH Klagenfurt gebracht.