Was ist da los? Das dachten sich mehrere Friedhofsbesucher am Samstag in Klagenfurt. Laut Aussendung der Stadt Klagenfurt soll es im Bereich Harbach/St. Peter zur Störung der Friedhofsruhe gekommen sein. Eine „größere Personengruppe“ habe sich dort versammelt. Friedhofsreferentin Sandra Wassermann (FPÖ) mahnte, die Friedhofsruhe zu respektieren: „Solche Zusammenkünfte sind bitte zu unterlassen und die Friedhofsruhe ist einzuhalten. Aus Respekt gegenüber den Toten sowie den Hinterbliebenen.“

In sozialen Netzwerken war in der Folge sogar von einer „Grillerei“ und einem „Picknick“ auf dem Friedhof die Rede. Die Polizei wurde gerufen. Die Beamten konnten den Sachverhalt rasch aufklären. Bei der „größeren Personengruppe“ handelte es sich um eine circa 15- bis 20-köpfige Familie, die Renovierungsarbeiten am Familiengrab durchführte. „Weil kleine Kinder dabei waren, wurden diese mit mitgebrachten Snacks versorgt“, heißt es vonseiten der Pressestelle der Landespolizeidirektion. Dafür wurden zwar tatsächlich Bänke aufgestellt, von einer „Grillerei“ sei aber keine Rede gewesen, so die Polizei.