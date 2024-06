Zum Glück glimpflich endete ein Unfall Samstagnachmittag in Klagenfurt. Gegen 14.30 Uhr befand sich ein 70-jähriger Mann mit seinem Stief-Enkel (3) in einem Café. Der Dreijährige spielte vor dem Lokal. In einem unbeobachteten Moment lief das Kind plötzlich auf die Fahrbahn. „In diesem Moment fuhr ein 46-jähriger Mann aus Klagenfurt mit seinem Fahrzeug stadtauswärts und streifte das Kind“, berichtete die Polizei am Abend. Durch den Zusammenstoß stürzte das Kind auf den Gehsteig.

Der Dreijährige erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst ins Eltern-Kind-Zentrum des Klinikums Klagenfurt gebracht.