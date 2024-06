In Obertrum (Flachgau) ist am späten Donnerstagnachmittag ein 62-jähriger Autolenker tödlich verunglückt. Wie die Polizei berichtete, geriet der Mann aus bisher nicht bekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, kam von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Ein entgegenkommender Motorradlenker konnte dem Fahrzeug noch rechtzeitig ausweichen. Der Lenker - er stammte aus dem Bezirk - verstarb trotz Erstmaßnahmen noch an der Unfallstelle.