Zu einem schweren Gasunfall mit Kohlenstoffmonoxid (CO) kam es am Montagnachmittag bei Umbauarbeiten in einem Betrieb in Oberndorf (Flachgau). Im Untergeschoss eines Gebäudes wurden Betonböden gegossen und anschließend mit benzinbetriebenen Schleifgeräten geschliffen, berichtete die Polizei. Wegen der kaum vorhandenen Fenster kam es in den Räumen zu einer Ansammlung von giftigem CO-Gas. Dadurch brach ein Arbeiter bewusstlos zusammen.

Der Mann wurde von zwei weiteren Arbeitern aus dem Gefahrenbereich getragen. Dabei begannen die zwei Helfer ebenfalls über Atemprobleme und Schwindelgefühl zu klagen. Die drei Männer im Alter von 41, 57 und 59 Jahren wurden zunächst ins Krankenhaus Oberndorf gebracht, ein Arbeiter musste jedoch mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum nach Salzburg geflogen werden.

Die Feuerwehr stellte an Ort und Stelle ein x-faches des Kohlenstoffmonoxid-Grenzwertes und damit Lebensgefahr fest. Deshalb mussten die Räume über einige Stunden hinweg mit mehreren Frischluftgebläsen belüftet werden.

Bei Kohlenstoffmonoxid handelt es sich um ein farb- und geruchloses Gas. Besonders in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen kann eine zu hohe Konzentration von CO ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellen. Werden hohe Mengen Kohlenstoffmonoxid eingeatmet, kann die Sauerstoffversorgung im Körper beeinträchtigt werden. Symptomen wie Atembeschwerden, Schwindel oder Übelkeit sind möglich. Im schlimmsten Fall kann die CO-Vergiftung sogar zu Bewusstlosigkeit oder Tod führen.