Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) hat am Dienstag Missstände in einem Schweinemast-Betrieb im Bezirk Mistelbach geortet. In einer Aussendung wurde von Tierleid gesprochen, es würden „grauenhafte Zustände“ herrschen. Der VGT erstattete Anzeige und forderte gleichzeitig ein „echtes Verbot“ des Vollspaltenbodens.

In dem Betrieb im Bezirk Mistelbach werden laut Vereinsangaben rund 3.000 Schweine zum Teil auf sogenannten strukturierten Vollspaltenböden gehalten. Obwohl rechtlich erlaubt, mache diese Art und Weise für die Tiere im Vergleich zu einem konventionellen, unstrukturierten Vollspaltenboden „keinen merkbaren Unterschied“. Der VGT ortete in dem Betrieb tote Tiere und blutige Wunden. Zudem gebe es Schweine mit abgebissenen Schwänzen, Schwielen und entzündeten Gelenken an den Beinen sowie zahlreiche Fälle von Eingeweidebrüchen.

„Der Vollspaltenboden sei bereits für Neu- und Umbauten verboten, hat es geheißen. Doch in Wahrheit ist nur der unstrukturierte Vollspaltenboden verboten worden“, konstatierte VGT-Obmann Martin Balluch. Es brauche nun ein „echtes Verbot des Vollspaltenbodens“, dieser gehöre „durch einen weich eingestreuten, planbefestigten Liegebereich ersetzt“.